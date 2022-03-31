Подразделения Нацгвардии продолжают оборонять украинскую столицу и уничтожать технику врага.

Подразделения Национальной гвардии Украины во время боев с российскими оккупантами на Киевском направлении за прошедшие сутки нанесли огневое поражение по позициям в районах сосредоточения противника.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

"На Киевском направлении наши артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня, несколько десятков бронетанковой и автомобильной техники врага", - говорится в сообщении.

МВД отмечает, что гвардейцы с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ в Украину активно участвуют в обороне Киева на всех направлениях.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе Вооруженные силы Украины вчера накрыли огнем огромное скопление вражеской техники и штаб кадыровцев. По данным оперативно-тактического командования "Восток", в районе ответственности группировки было уничтожено до 200 противников и более сорока единиц техники.

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