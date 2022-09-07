Министр призвала жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС, эвакуироваться.

Украина потребовала от Российской Федерации предоставить гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей с территорий вокруг Запорожской атомной электростанции, но ответа от Москвы так и не получила.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

"Россияне держат в заложниках не только персонал станции. В заложниках и жители временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС. Десятки тысяч человек. Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ВОТ, прилегающих к атомной электростанции. В ответ – циничное молчание", - написала Верещук. Видео дня

Из-за этого министр призвала жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС, эвакуироваться.

Она посоветовала обращаться на горячие линии Минреинтеграции: 1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в течение последних трех суток российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи.

Сегодня, 5 сентября, в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, отключилась еще одна ЛЭП - последняя, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Как следствие – разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6 питает собственные нужды ЗАЭС.

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