Мир снова находится на грани атомной катастрофы, заявил Герман Галушенко.

Проведение любых ремонтов линий питания Запорожской АЭС сейчас невозможно из-за боевых действий, продолжающихся вокруг станции.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко написал в Facebook, комментируя ситуацию с отключением 6-го блока АЭС из-за повреждения линии электропередач.

"Как только основная часть миссии МАГАТЭ уехала из ЗАЭС – и станция снова обесточена. Последняя линия, соединявшая ее с энергосистемой Украины, - ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС – Ферросплавная – отключена из-за пожара, возникшего в результате обстрелов. Любые ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия. Мир снова находится на грани атомной катастрофы", - подчеркнул он.

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По его словам, деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь обеспечить ядерную безопасность.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в течение последних трех суток российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередач.

Сегодня, 5 сентября, вследствие пожара, который произошел из-за обстрелов, отключилась еще одна ЛЭП - последняя, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЕС с энергосистемой Украины. Как следствие – разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6, который питает собственные нужды ЗАЭС.

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