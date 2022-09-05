Был отключен от сети единственный рабочий энергоблок ЗАЭС.

Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

Отмечается, что в течение последних трех суток российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. Вследствие этого были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗаТЕС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС – Мелитополь.

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Также поврежден АТ 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЕС получили повреждения еще раньше.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС – Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЕС с энергосистемой Украины", - подчеркнули в компании.

Пресс-служба сообщила, что как следствие – был разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6, который питает собственные нужды ЗАЭС.

Напомним, 4 марта россияне захватили ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. С начала августа враги периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее, есть разрушения, станция обесточивалась. Противники не хотят создавать возле АЭС демилитаризованную зону.

Рано утром 1 сентября перед визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) враги совершили минометный обстрел площадки Запорожской АЭС, сработала аварийная защита, и отключился 5-й энергоблок.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что 1 числа минометные обстрелы в городе не прекращались с 5 утра. По его словам, также раздавались автоматные очереди.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на электростанцию, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Позже на ЗАЭС все же прибыли представители МАГАТЭ. Потом стало известно, что атомную электростанцию покинули четверо из шести представителей организации.

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