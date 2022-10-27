Разрушениям подвергся объект инфраструктуры, пострадавших нет.

Этой ночью российские оккупанты атаковали со "Смерчей" окрестности Запорожье.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч". Пострадавших нет. Разрушениям подвергся объект инфраструктуры", - написал он.

Видео дня

Также Старух сообщил, что в результате обстрела возник пожар, который был вовремя ликвидирован сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Оккупант имеет целью уничтожить всё. Оставить нас без света, воды, газа, отопления. Но это ему не удастся, потому что враг уже обречен", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Ситуация на фронте сегодня

За сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов. Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 5 ударов по противнику.

В то же время противник нанес 18 авиационных и четыре ракетные удары по территории Украины. Ночью Россия атаковала Киевскую область. Враг нанес удар по одной из общин области. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Вас также могут заинтересовать новости: