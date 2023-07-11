Вашингтон внимательно следит за развитием событий вокруг ЗАЭС.

США предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае создания Россией ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, цитирует Укринформ пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности", - сказал Миллер.

Вашингтон внимательно следит за развитием событий вокруг ЗАЭС. "Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте", - отметил представитель Госдепартамента.

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Ситуация на ЗАЭС - последние новости

По информации украинской разведки, российские захватчики продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов вокруг нее.

ЗАЭС оказалась под оккупацией России еще зимой 2022 года, с тех пор агрессор использует станцию как "щит" от огневого ответа ВСУ.

С началом контрнаступления ВСУ ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась. Украинские власти предполагают, что ВС РФ способна повлечь ядерную катастрофу. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

Последняя информация разведки и спутниковых данных подтверждает, что россияне разместили на крышах реакторных корпусов какие-то объекты. В Украине настаивают, что то - взрывные устройства.

Аналитики Института изучения войны, в свою очередь, замечали, что российская сторона, вероятнее всего, сосредоточилась на обвинениях Украины в безответственных действиях вокруг Запорожской атомной электростанции, включая создание условий для возможной атаки под чужим флагом.

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