В случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячего останова" – на станции есть реальная угроза наступления аварийной ситуации, предупредил "Энергоатом".

Россияне собираются перевести в режим "горячего останова" энергоблок №4 на Запорожской АЭС в городе Энергодар, тем самым повышая риск катастрофы. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграм-канале.

"Псевдоруководитель станции Юрий Черничук уже издал соответствующее распоряжение. Однако, учитывая подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС, Каховское водохранилище обезвожено, а следовательно - при запуске большего количества энергоблоков в работу, водоснабжения для охлаждения реакторов может быть недостаточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом захватчики сознательно не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в режим "холодной остановки".

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"А значит, в случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячего останова", - на станции есть реальная угроза наступления аварийной ситуации", - отметили в компании.

В "Энергоатоме" сообщили, что украинский оперативный персонал, который уже более полутора лет обеспечивает ядерную и радиационную безопасность крупнейшего в Европе атомного объекта, никак не может повлиять на эту ситуацию, ведь вынужден постоянно терпеть угрозы и запугивания со стороны вооруженных российских военных.

"Понимая последствия таких действий, на прошлой неделе часть атомщиков Запорожской АЭС покинула станцию, не желая участвовать в замыслах россиян. Ведь такими действиями захватчики в очередной раз подвергают опасности весь мир", - отмечает пресс-служба.

ЗАЭС - ситуация на станции

Ранее "Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из РФ, у которых совсем нет необходимых знаний и навыков.

Начальником смены одного из энергоблоков назначен работник, имеющий опыт работы всего семь месяцев, тогда как эта должность требует наличия значительно большего опыта.

Ранее глава "Энергоатома" Петр Котин сообщал, что, по последней информации, на станции находится около 700 военных человек. Фактически там есть и взрывчатка и оружие. Есть все остальные вещества, которые не нужны на этом объекте.

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