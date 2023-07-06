На двух новых спутниковых снимках видны неопознанные белые фигуры на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.
Снимки, сделанные компанией спутниковых снимков Planet Labs, были сделаны 5 июля - на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заводе могла быть заложена взрывчатка, пишет Sky News.
На самом четком из снимков, сделанных в 07:51, видны пять белых фигур. На втором снимке, сделанном в 10:16 по Гринвичу, видны только три белые фигуры. На третьем изображении, которое было сделано за несколько часов до двух других, не видно белых фигур, при этом Planet Labs пометила изображение как сделанное в 05:27 утра по всемирному координированному времени.
"Это может быть связано с изменением освещения, но это неубедительно. Невозможно подтвердить, что это за формы, только по спутниковым снимкам", - отмечают журналисты.
Ни на одном из спутниковых снимков, отправленных в Sky News, никаких изменений на крыше третьего реактора не видно.
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