На самом четком из снимков видны пять белых фигур.

На двух новых спутниковых снимках видны неопознанные белые фигуры на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.

Снимки, сделанные компанией спутниковых снимков Planet Labs, были сделаны 5 июля - на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заводе могла быть заложена взрывчатка, пишет Sky News.

На самом четком из снимков, сделанных в 07:51, видны пять белых фигур. На втором снимке, сделанном в 10:16 по Гринвичу, видны только три белые фигуры. На третьем изображении, которое было сделано за несколько часов до двух других, не видно белых фигур, при этом Planet Labs пометила изображение как сделанное в 05:27 утра по всемирному координированному времени.

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"Это может быть связано с изменением освещения, но это неубедительно. Невозможно подтвердить, что это за формы, только по спутниковым снимкам", - отмечают журналисты.

Ни на одном из спутниковых снимков, отправленных в Sky News, никаких изменений на крыше третьего реактора не видно.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

"Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из РФ, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков.

Россияне собираются перевести в режим "горячего останова" энергоблок №4 на Запорожской АЭС в городе Энергодар, тем самым повышая риск катастрофы.

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