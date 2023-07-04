На внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

В Вооруженных силах Украины официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под контролем российских террористов с 4 марта 2022 года.

"По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.

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"Ни одна провокация врага не пройдет", – отметили в Генштабе.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

Утром 4 июля 2023 года Запорожская АЭС, оккупированная россиянами, потеряла питание с основной высоковольтной линии. Как следствие – станцию пришлось подключить к резервной линии 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к станции лишь 1 июля после повреждения 4 месяца назад.

В МАГАТЕ подтвердили, что ЗАЭС потеряла связь с основной внешней линией питания, однако отметили, что удалось избежать полного обесточивания оккупированной станции. В организации подчеркнули, что это отключение снова демонстрирует ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС.

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