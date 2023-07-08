Сейчас на территорию станции доставляются мины и взрывчатые вещества.

Российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов вокруг нее.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, сейчас на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

"В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа. В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200" , – сообщает ГУР.

ЗАЭС сегодня - что происходит на станции

Украина бьет тревогу об угрозе подрыва ЗАЭС российскими захватчиками с целью сорвать украинское контрнаступление. Москва обвиняет Киев в планировании ракетного удара по АЭС.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что оккупанты разместили на крышах реакторных корпусов какие-то объекты, но качество снимков не позволяет понять, что это. В МАГАТЭ заявили, что смогли осмотреть несколько объектов на АЭС и не нашли признаков минирования, однако на крышу реакторов их оккупанты не пускают.

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