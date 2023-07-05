Американские аналитики спрогнозировали, каких действий ждать от РФ в отношении Запорожской электростанции.

Российская сторона, предположительно, сосредоточилась на обвинениях Украины в безответственных действиях вокруг Запорожской атомной электростанции, включая создание условий для возможной атаки под чужим флагом.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, "сейчас Россия вряд ли спровоцирует радиационный инцидент на ЗАЭС".

В Институте уже отмечали, что возможные преступные действия РФ на ЗАЭС, в которых она надеется обвинить украинскую сторону, маловероятно способны вызвать массовый радиационный инцидент, поскольку реакторы этой атомной электростанции были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения.

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Ситуация на ЗАЭС по состоянию на сегодня - что надо знать

Запорожская АЭС оккупирована россиянами с марта прошлого года. По сведениям украинской разведки, противник заминировал станцию, в частности, пруд-охладитель.

4 июля Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что в этот день на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков атомной электростанции разместили посторонние предметы, которые похожи на взрывные устройства. По сведениям Генштаба, в результате подрыва бомб не должны повредиться энергоблоки, но может быть создана картинка "обстрелов со стороны украинских сил".

Стоит отметить, что в РФ обвиняли украинскую сторону в якобы подготовке к атаке на ЗАЭС. Сообщалось, что противники решили до 5 июля вывести с АЭС своих прихвостней.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в случае подрыва ЗАЭС возникнет общая опасность, поскольку "радиация никого не оставляет в стороне".

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