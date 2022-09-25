Не стоит выстраивать конспирологические версии атаки на Одессу, отметил спикер начальника Одесской ОВА.

Одесса снова была атакована вражескими дронами, в областном центре продолжается спасательная операция.

Детали вражеской атаки будут сообщены позже, рассказал в воскресенье, 25 сентября, в видеообращении в Telegram пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесса была атакована вражескими дронами. Спасательная операция продолжается, более подробно официально сообщим об этом несколько позже. Сейчас все детали уточняются, поэтому не стройте конспирологических версий", - отметил он.

Видео дня

В Одессе произошла серия взрывов, в небе видели и слышали беспилотники, сообщает "Суспильне" в Telegram, ссылаясь на сведения своих корреспондентов.

"В Одессе прогремела серия взрывов. В небе видны и слышны дроны... в городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Вражеская атака на Одессу с использованием дронов-камикадзе - что случилось ранее

Противник 23 сентября атаковал Одессу с Черного моря дронами-камикадзе. Два беспилотника разрушили админздание в припортовой зоне. Украинской армии удалось сбить один иранский дрон-камикадзе.

Были повреждены четыре жилых дома. Позже стало известно, что в результате атаки погибли два человека, и было столько же раненых.

Справка УНИАН. В середине августа СМИ узнали, что Иран продал РФ тысячу своих ударных беспилотников.

Управление стратегических коммуникаций армии Украины 13 сентября сообщило, что украинские воины впервые сбили иранский ударный дрон Shahed-136 ("Шахид-136"). Дрон сбили вблизи Купянска Харьковской области.

Стоти отметить, что сам Иран не признает продажу России дронов.