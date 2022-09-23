Оккупанты вновь атаковали город иранскими беспилотниками.

Подразделения украинской ПВО сбили возле Одессы еще один вражеский дрон-камикадзе.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оккупанты вновь атаковали Одессу дронами-камикадзе.

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"Один дрон-камикадзе сбит силами противовоздушной обороны над Черным морем", - сказал Братчук.

Он добавил, что 23 сентября, во второй половине дня, на восточном и южном направлениях российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.

"Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25", - добавил Братчук.

Россияне атаковали Одессу дронами

Как сообщал УНИАН, днем сегодня, 23 сентября, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря.

Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибло гражданское лицо. Еще один иранский дрон-камикадзе ВСУ удалось сбить.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил о четыре поврежденных жилых дома. Погиб один человек.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

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