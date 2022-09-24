В результате вражеской атаки в областном центре пострадали два человека.

Вследствие удара российских оккупантов по Одессе с использованием ударных беспилотников два человека погибли и двое были ранены.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В результате вражеского удара по Одессе с использованием ударных БПЛА погибли 2 человека и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

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Новая вражеская атака на Одессу - что надо знать

Напомним, 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибло гражданское лицо. Еще один иранский дрон-камикадзе ВСУ удалось сбить.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил о повреждении четырех жилых домов.

Впоследствии было сообщено, что подразделения украинской противовоздушной обороны сбили возле Одессы еще один вражеский дрон-камикадзе. По состоянию на 18.30 зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили шесть дронов-камикадзе. Впервые в Украине зенитчиками ВСУ сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed-136 ("Шахид-136"). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

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