Украинский дипломат напомнил, что ВСУ уже сбивают иранские беспилотники в небе над городами.

В Министерстве иностранных дел Украины жестко ответили иранской стороне на заявление о влиянии неких третьих сторон. Дипломаты напомнили о продаже России иранских беспилотников.

Соответствующее заявление сделал представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии.

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"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной", - говорится в сообщении.

При этом Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".

Скандал вокуг иранских дронов - что известно

В августе СМИ сообщили, что Иран продал России тысячу ударных дронов-камикадзе.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что защитники Украины на Харьковщине впервые сбили иранский дроон Shahed-136 ("Шахид-136").

23 сентября РФ ударила по Одессе шестью иранскими дронами. Беспилотники попали в админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. В результате российской атаки погибо два человека, еще двое получили ранения. Кроме того, в этот же день на юге сбили многоцелевой ударный беспилотник-разведчик иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6).

На этом фоне МИД Украины лишило посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран решил поддержать убийства украинцев.

В то же время в Тегеране опровергли обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе и заявил о "влиянии третьих стран", а также заявили, что сожалеют об ухудшении дипломатических отношений между с Киевом.

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