Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Впервые в Украине зенитчиками ВСУ сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования "Пивдень" сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения", - отметил он.

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Иранские дроны в войне против Украины

В конце августа CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Россия теперь имеет в своем распоряжении иранские боеспособные беспилотники, которые, вероятно, задействуют в войне против Украины. Их в РФ доставили грузовыми самолетами в середине августа. До этого россияне провели учения в Иране по применению беспилотников.

В США считают, что РФ официально закупила и перевезла беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed – Shahed-129 и Shahed-191. Эти два типа беспилотных летательных аппаратов могут транспортировать высокоточные управляемые боеприпасы и применяться для наблюдения.

13 сентября ВСУ впервые уничтожили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Уже 22 сентября силы ПВО обезвредили четыре иранские дроны-камикадзе. 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб гражданский. Еще один иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136) ВСУ удалось сбить.

Военные подтверждали, что Shahed-136, перекрашенные в российские цвета и переименованы в"Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники.

Тем не менее, по словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти БПЛА можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард".

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