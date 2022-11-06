В результате вражеских обстрелов разрушен и поврежден 21 гражданский объект, в том числе 18 жилых домов.

Полиция Донецкой области за сутки задокументировала 14 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook, зафиксированы два ракетных удара по Лиману и обстрелы из "Градов" города Авдеевка.

Отмечается, что пострадали города Авдеевка, Торецк, пгт Великая Новоселка, Северное, села Карловка, Нетайлово, Уманское.

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"Враг применил против мирного населения РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. Разрушен или поврежден 21 гражданский объект – 18 жилых домов, административное здание городской территориальной общины, хозяйственная постройка, автомобиль", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что российские снаряды попали в дома жителей. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также сообщается, что из РСЗО "Ураган" и артиллерии враг атаковал Торецк. По данным полиции, есть убитые и раненые гражданские, повреждены четыре дома.

Ситуация в Донецкой области:

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление. Наша армия уже освободиларяд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

15 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что защитникам Украины труднее всего в Донецкой области на Бахмутском направлении. Лидер страны подчеркнул, что воины держат позиции.

Власть ввела обязательную эвакуацию жителей незахваченной части Донецкой области. Люди должны были покинуть этот регион до начала отопительного сезона.

30 октября бойцы ВСУ отбили атаки оккупантов в районах десяти населенных пунктов Донецкой области.

4 ноября 2022 года украинские военные уничтожили наблюдательный пункт русских на Донетчине.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отметил, что за 5 ноября в Донецкой области оккупанты убили одного человека в Торецке, еще три человека получили ранения. Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Председатель ОВА рассказал, что, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, с начала вторжения на Донбассе было убито 1 тыс. 164 человека и ранены еще 2 тыс. 543.

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