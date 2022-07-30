У жителей неоккупированных территорий области будет возможность отказаться от эвакуации только в письменном виде с личной подписью.

Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она напомнила, что вчера, 29 июля, для достижения этой цели Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть", - сказала она.

По ее словам, из Донецкой области придется эвакуировать как минимум 200-220 тысяч местных жителей.

Также Верещук отметила, что у жителей Донецкой области будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

"Если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека", - сказала она.

Следующей для эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал инициативу Минреинтеграции и создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области.

Ирина Верещук, которая возглавила этот штаб, призвала жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Украинцам напомнили, что в области идут бои.

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