Правоохранители нашли тела 8 мирных жителей, убитых захватчиками во время оккупации.

Вчера российские оккупанты убили 6 мирных жителей Донецкой области, 8 - ранены.

Об этом в своем Telegram сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Лимане и 1 в Дубраве. Еще 8 человек за вчера получили ранения", - сообщил он.

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Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация в Донецкой области во время войны с Россией - важные новости

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление. Наша армия уже освободила почти всю Харьковскую область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

15 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что защитникам Украины труднее всего в Донецкой области на Бахмутском направлении. Лидер страны подчеркнул, что воины держат позиции.

Стоит отметить, что власть ввела обязательную эвакуацию жителей незахваченной части Донецкой области, люди должны покинуть этот регион до начала отопительного сезона.

Армия дает достойный отпор захватчикам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 17 октября на нашей земле уже ликвидировали 65 320 оккупантов и много вражеского вооружения и техники.

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