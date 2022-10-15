Глава государства подчеркнул, что кого бы Россия ни направила воевать против Украины, это для них завершится только поражением.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, отметив, что сейчас тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал в своем видеообращении в конце 234-го дня войны.

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое сложное - Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Удерживаем позиции. В целом на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив", - заявил глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что кого бы Россия ни направила воевать против Украины, это для них завершится только поражением.

"Украина обязательно вернет все свое", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В сводке по состоянию на 18:00 15 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская авиация за сутки нанесла 30 ударов и нанесла врагу значительные потери. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА врага. Также стало известно, что на юге ВСУ удерживают огневой контроль но инициативу в развитии событий и сбили вражеский вертолет.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 октября среди личного состава ориентировочно составили около 64 тыс. 700 человек. Также 14 октября было уничтожено, в частности, еще 16 артиллерийских систем врага.

Украинская армия уже освободила 1 тыс. 620 населенных пунктов.

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