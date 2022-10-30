Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 32 удара.

За сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах десяти населенных пунктов на Донетчине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три - по взводних опорных пунктах, а также шесть - по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и два вражеских БпЛА "Орлан-10".

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, два средства противовоздушной обороны и девять других важных военных объектов противника.

Ситуация на фронте - что известно

29 октября оккупанты нанесли пять ракетных и семь авиационных ударов по территории Украины. Под огонь оккупантов попали районы более 15 населенных пунктов, в том числе Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка на Херсонщине.

В то же время по состоянию на 29 октября российская армия в Украине потеряла около 70250 оосбового состава.

Также сообщается, что благодаря западной помощи украинская армия получила артиллерийское преимущество на южном направлении.

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