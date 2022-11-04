Противник обосновался в одном из домов захваченного населенного пункта.

В четверг, 3 ноября, украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает ГПСУ, противник обосновался в одном из домов захваченного населенного пункта. Пограничники, участвующие в сдерживании вооруженной агрессии РФ в составе Сил обороны, разведали вражескую позицию и корректировали огонь с воздуха с помощью беспилотника.

"Новый беспилотник наши минометчики получили недавно от черновицких волонтеров. Чтобы отблагодарить неравнодушных граждан, бойцы подписали артиллерийские мины и метко отправили "именные" боеприпасы на головы оккупантам. Как результат, огнем из 120-мм минометов пограничники уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Война в Украине: что надо знать

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Враг атаковал нашу страну сразу с трех направлений.

За почти девять месяцев войны украинские военные ликвидировали приблизительно 74 тысячи оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за время войны в Афганистане. Отмечается, что 278 самолетов РФ были уничтожены в Украине, тогда как 118 советских самолетов в Афганистане были потеряны за 10 лет.

Кремлевские пропагандисты признают, что терпят огромные потери в личном составе, регулярно пытаясь штурмовать позиции ВСУ на Угледарском направлении. При попытках захватить Павловку, по словам самих рашистских военкоров, "за два дня погибло больше морских пехотинцев, чем в первую чеченскую войну".

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