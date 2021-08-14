Оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил получили осколочные ранения двое военных.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Всего вчера зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного они применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация на Донбассе: что известно

Автор: Светлана Закелова