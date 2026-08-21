Россия провела ракетные испытания вблизи островов, на которые претендует Япония

В Японии уже отреагировали на эту информацию.

Россия провела редкие ракетные учения с участием военно-морских кораблей и наземной пусковой установки у островов на Дальнем Востоке, на которые также претендует Япония, в результате чего усилилась недавняя напряженность между двумя странами. Об этом пишет Bloomberg.

По информации российской Тихоокеанской флотилии, ракеты были запущены с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и системы береговой обороны "Бастион" вблизи Южных Курильских островов.

"Согласно сообщению, ракеты были выпущены по целям, расположенным на расстоянии более 300 километров, и поразили их. Тихоокеанский флот не указал точное место проведения учений, но в 2016 году Россия развернула батареи береговой обороны "Бастион" на острове Итуруп, известном в Японии как Эторофу", - напомнили в материале.

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В то же время министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги отреагировал на учения и заявил:

"Наращивание военного присутствия России на четырёх Северных островах противоречит позиции Японии и является неприемлемым".

Что этому предшествовало

Bloomberg отметило, что Южные Курильские острова находятся под контролем РФ после того, как СССР отобрал их у Японии в последние дни Второй мировой войны. На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин впервые посетил эту территорию, прибыв на остров Итуруп.

"Визит Путина и ракетные испытания состоялись на фоне того, что Япония присоединилась к западным странам в поддержке Украины в ее обороне против российского вторжения, в частности путем введения санкций против Москвы. Токио также предоставило нелетальную помощь вооруженным силам Украины, в частности бронежилеты и транспортные средства", - отмечается в материале.

На такой визит резко отреагировала Япония.

"Северные территории, включая Эторофу, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", - заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги.

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