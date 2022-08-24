Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение дружественных контактов с соседней страной, говорится в поздравлении "президента".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и соучастник военных преступлений России на украинской земле поздравил Украину с Днем независимости.

Поздравление 24 августа появилось на сайте Лукашенко.

Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровня – говорится в публикации.

В "поздравлении" также упоминается пожелания украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Из Беларуси по Украине была запущена минимум 631 ракета

Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета, причем в последние раз данные обновлялись в мае.

Наибольшей бомбардировке из Беларуси Украина подверглась 1 апреля, в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего – около 56 боеголовок, которые прикрывали отступление российских оккупантов с территории Украины. Запуски из Беларуси продолжаются и по сей день.

По данным британской разведки, Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси. Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы в отношении войны против Украины, заявив накануне, что Киев должен принять требования РФ относительно прекращения войны.

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