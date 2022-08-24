Вражеский вертолет был ликвидирован на восточном направлении.

Ночью воздушные силы ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52.

Об этом в своем Telegram сообщают воздушные силы ВСУ.

"Около часа ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины демилитаризироваться вертолет Ка-52 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 23 августа украинские защитники сбили уже 817 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, украинской армией уничтожено 234 российских самолета и 199 вертолетов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что с конца апреля российская авиация не появляется в небе Украины из-за того, что командование армии РФ уже боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что украинские военные демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников Bayraktar TB2 .

Вас также могут заинтересовать новости: