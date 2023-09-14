Некоторые подразделения уже начали перемещение в район проведения учений.

В конце сентября Беларусь проведет масштабные военные учения.

Как сообщает "Беларуски Гаюн" со ссылкой на начальника Департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерия Ревенко, вооруженные силы страны запланировали проведение двусторонних комплексных учений.

О предстоящих учениях якобы было сообщено государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

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По данным проекта, в учениях будут задействованы подразделения:

6-й механизированной бригады;

11-я механизированная бригада (в том числе 841-я артиллерийская группа и разведывательный батальон);

19-я механизированная бригада (в том числе 191-я артиллерийская группа);

120-й механизированной бригады.

336-й реактивной артиллерийской бригады и др.

Сейчас происходит активная подготовка к будущим учениям. Проводятся осмотры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники. Также в подразделениях проводятся занятия по "профилактике негативного информационного воздействия" на личный состав. Военнослужащим предоставили алгоритм распознавания недостоверной информации, а также порядок пользования социальными сетями и мессенджерами.

"По нашей информации, подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады (на вооружении – РСЗО "Смерч" и "Полонез") уже начали перемещаться в район проведения учений", - добавляет "Гаюн".

Военные учения в Беларуси

Ранее сообщалось, в начале сентября в Беларусь прибыл эшелон Вооруженных сил Российской Федерации. Войска якобы должны принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", - говорилось в сообщении "Беларуски Гаюн".

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