Учения Вооруженных сил РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум до 1 января.
Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 24-25 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Доманово".
В целом, продление учений на беларуских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 26 декабря и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.12;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 30.12;
- Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 31.12;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.01;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 30.12;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 31.12;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.01;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.12.
Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 35 недель.
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