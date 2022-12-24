Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля.

Учения Вооруженных сил РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум до 1 января.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах. 24-25 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Доманово".

В целом, продление учений на беларуских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 26 декабря и до:

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227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.12;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 30.12;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 31.12;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 30.12;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 31.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.01;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.12.

Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 35 недель.

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