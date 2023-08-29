Отмечается, что это уже второй российский эшелон.

Очередной эшелон вооруженных сил Российской Федерации прибыл в Беларусь. Войска якобы должны принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности.

По информации "Беларускі Гаюн", 29 августа около 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в это же время в Беларуси будут проходить учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

Отмечается, что это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый прибыл вечером 18 августа.

Учения ОДКБ - что известно

1 января Министерство обороны РФ сообщило о плане проведения совместных учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении, с участием Сухопутных войск России.

10 января стало известно, что глава правительства Армении Никол Пашинян отказал Путину в проведений учений ОДКБ, потому что это было нецелесообразно.

Новые учения ОДКБ запланированы на 1-6 сентября. Маневры должны пройти на территории Беларуси.

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