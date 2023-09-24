Оккупационные власти молчат.

Этой ночью временно оккупированный Крым атакуют беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщают пророссийские Telegram-каналы.

По их данным, на севере полуострова и в районе Арабатской стрелки заметили от шести до десяти беспилотников. Кроме того, дроны сбивают на юге от Севастополя. Оккупационные власти пока не комментировали происходящее.

Позже паблики сообщили, что в Севастополе прозвучали взрывы.

Видео дня

Информация обновляется...

Взрывы в Крыму: последние новости

Как известно, в последнее время военные объекты Российской Федерации в оккупированном Крыму систематически атакуют беспилотные летательные аппараты и ракеты.

22 сентября штаб Черноморского флота в Севастополе был поражен ракетным ударом, возник пожар. До этого под атакой оказался запасной командный пункт ЧФ.

Также ранее был нанесен масштабный удар по российскому военному аэродрому "Саки". А 14 сентября в Евпатории уничтожили российский комплекс противовоздушной обороны "Триумф".

Вас также могут заинтересовать новости: