Этой ночью временно оккупированный Крым атакуют беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщают пророссийские Telegram-каналы.
По их данным, на севере полуострова и в районе Арабатской стрелки заметили от шести до десяти беспилотников. Кроме того, дроны сбивают на юге от Севастополя. Оккупационные власти пока не комментировали происходящее.
Позже паблики сообщили, что в Севастополе прозвучали взрывы.
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Взрывы в Крыму: последние новости
Как известно, в последнее время военные объекты Российской Федерации в оккупированном Крыму систематически атакуют беспилотные летательные аппараты и ракеты.
22 сентября штаб Черноморского флота в Севастополе был поражен ракетным ударом, возник пожар. До этого под атакой оказался запасной командный пункт ЧФ.
Также ранее был нанесен масштабный удар по российскому военному аэродрому "Саки". А 14 сентября в Евпатории уничтожили российский комплекс противовоздушной обороны "Триумф".