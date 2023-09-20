Удар нанесен по пункту, расположенному возле Верхнесадового.

Утром ВСУ нанесли успешного удара по командному пункту Черноморского флота РФ недалеко от Севатсополя. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота опкупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севатсополя", - отмечает СтратКом.

Взрывы в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, в первой половине дня 20 сентября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные Telegram-каналы информировали о дыме в городе Инкерман, отмечая, что там расположена главная нефтебаза Черноморского флота РФ с миллионами тонн горючего.

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При этом пропагандистские каналы сообщили о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром. Также сообщалось о черном дыме между Северной стороной Севастополя и Инкерманом.

Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил ракетную атаку Украины по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму. По его словам, продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны и удары по объектам противника в Крыму имели место быть. Он отметил, что детали будут впоследствии обнародованы Генштабом ВСУ.

Возможной целью сегодняшнего ракетного удара в селе Верхнесадовое возле Севастополя мог быть подземный командный пункт Черноморского флота РФ. Ракеты Storm Shadow, которыми вероятно был нанесен удар, способны на это, пишет украинский портал Defense Express.

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