Министр цифровой трансформации Украины акцентировал на важности глушить вражеские РЭБ "Поле-21М".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к украинцам с призывом помочь открыть небо для работы наших БПЛА во время маштабной атаки по штабу Черноморского флота в Крыму.

Соответствующую публикацию чиновник сделал в своем Telegram, акцентировав на важности "глушить" российские РЭБ "Поле-21М" через чатбот "єВорог".

"Помогите открыть небо для БПЛА и улучшить связь военным - присылайте информацию о РЭБ "Поле-21М" в єВорог", - написал министр.

Обычно армия РФ использует такие станции радиолокационной борьбы, чтобы блокировать GPS-сигнал на фронте. "Без этого наши воины не могут эффективно запускать дроны и координировать работу подразделений", - пояснил Федоров.

По его словам, чаще всего россияне маскируют РЭБ "Поле-21М" под антенны на башнях мобильной связи. Также оборудование врага можно заметить на домах, автомобилях, элеваторах, водонапорных башнях, на вершине других объектов и даже на земле.

Федоров призвал украинцев сообщать через чатбот, если удалось заметить российские РЭБ. Соответствующую публикацию он сделал в 13:51. Примерно за полчаса до его сообщения во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

Атака на Крым 22 сентября - главное

Напомним, днем 22 сентября в городе Севастополе (временно оккупированная территория Крыма) раздалась серия взрывов. Местный гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что Украина ударила по городу ракетами. По его словам, есть попадание по штабу Черноморского флота. В сети начали появляться соответствующие фото и видео, на которых заметны задымление и первые последствия атаки.

Также реакцией отметилась местная женщина. "Началось, взрывы!", - заявила она на украинском языке. Уже появились первые кадры разрушенного здания штаба Черноморского флота.

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