Сначала российскую ПВО перегрузили налетом беспилотников, а затем нанесли основные удары.

В ночь на 21 сентября СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Как сообщают источники УНИАН в СБУ, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

"Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем-запустили ракеты "Нептун". Интересно, что даже руснявые Телеграм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери - пишут о не менее 30 погибших военных", - рассказал источник.

В СБУ уверяют, что с каждым днем "бавовна" в Крыму будет цвести все больше - оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

Тем временем паблик "Крымский ветер" опубликовал видео атаки на "Саки".

Удары по аэродрому "Саки"

Этот аэродром оккупантов уже не впервые оказывается эпицентром масштабных атаки. 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Сообщалось, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Потом стало известно, что по меньшей мере семь российских самолетов были уничтожены во время взрывов на аэродроме в Саках. Это может быть самой большой потерей авиации РФ за один день.

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