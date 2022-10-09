Марк Фейгин допускает, что ситуация на мосту может повториться.

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил ответственность за события на Крымском мосту на Федеральную службу безопасности. В связи с этим возможны чистки в региональных управлениях службы.

Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала Freedom.

По его словам, не исключены новые "прилеты" на мост.

"В России спецслужбы перекидывают ответственность за взрыв на Крымском мосту друг на друга. С аппаратной точки зрения, это вина ФСБ, потому что они отвечают за охрану, за проезд по мосту. Я думаю, что сейчас каждый пытается найти виноватого. Если это сделала Украина, то это не значит, что ситуация не повториться, поэтому Путин и принял решение об усилении охраны моста", - отметил Фейгин.

Кроме того, он считает, что стоит ожидать кадровых чисток в ФСБ, но это ничего не решит.

"Будут какие-то кадровые решения по Краснодарскому и Крымскому ФСБ, потому что они не досмотрели, но в целом это ничего не решит. Завтра может прилететь Harpoon по свежему дорожному покрытию, которое, как оказалось, из-за поверхностного взрыва подлетело, как картонная конструкция. Таким образом, проведен тест на крепкость этого моста и его результаты не в пользу моста и тех, кто его строил", - подытожил правозащитник.

Взрыв на Крымском мосту - что известно

8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту из-за взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

При этом глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

9 октября президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Также он назвал подрыв моста "терактом".

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