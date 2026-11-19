На такие БпЛА не могут оказывать воздействие средства РЭБ.

В течение последних нескольких дней РФ начала запускать БпЛА "Молния" с управлением через оптоволокно сразу по разным направлениям фронта. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Сергей (Флэш) Бескрестнов, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны.

По его словам, высота полета таких дронов составляет около 50 метров. А дальность их действия – до 30 километров в украинском тылу.

"Еще год назад мы фиксировали первые попытки применения оптоволокна на "Молниях", но это не получило распространения. Опасность таких БпЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (что затрудняет вывод РЛС), возможности вести разведку во время полёта благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БпЛА. Благодарю экипажи за обнаружение и сбивание", – добавил Флэш.

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Российские БПЛА: другие важные новости

Напомним, ранее народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил о том, что РФ уже приступила к испытаниям нового дрона "Герань-6". Он не раскрыл всех технических характеристик БпЛА, однако заверил, что новая "Герань" способна летать со скоростью до 1000 км/ч.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный объяснил, чего стоит ожидать от новой "Герань-6". По словам специалиста, благодаря китайскому рынку РФ способна быстро наращивать свои производственные мощности в сфере средств поражения.

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