Если дома сохранилась компактная камера Canon, Fujifilm или Panasonic, стоит проверить ее актуальную стоимость.

Старые цифровые фотоаппараты, которые годами пылятся в ящиках и шкафах, могут оказаться неожиданно ценными. Некоторые модели сегодня продаются на вторичном рынке в несколько раз дороже, чем пять лет назад. Особенно заметно вырос спрос на камеры Canon, Fujifilm и Panasonic.

К такому выводу пришли аналитики платформы по продаже подержанной фототехники MPB, изучив динамику закупочных цен за последние пять лет. При этом ситуация сильно зависит от типа устройства: компактные камеры дорожают, тогда как зеркальные (DSLR) и беззеркальные устройства (DSLM), напротив, теряют в цене.

Какие старые фотоаппараты сегодня можно выгодно продать

Согласно исследованию MPB, закупочные цены выросли на 78% моделей компактных фотоаппаратов. К этой категории относятся и так называемые бридж-камеры, которые не всегда отличаются компактными размерами, но, как и обычные компакты, оснащены несъемным объективом. В среднем стоимость таких подержанных фотоаппаратов увеличилась на 24%.

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Особенно заметно подорожала Canon PowerShot G12, выпущенная в 2010 году. В октябре 2021 года MPB предлагала за нее 95 евро, а спустя пять лет – уже 400 евро. Таким образом, закупочная цена выросла на 321%. Это самый большой прирост среди всех моделей, попавших в исследование.

Значительно выросли в цене и другие компактные камеры Canon. Например, за Canon PowerShot G7 X II теперь предлагают 665 евро вместо прежних 285 евро. А цена более старой Canon PowerShot G7 X выросла с 215 до 490 евро. Таким образом, в обоих случаях стоимость более чем удвоилась.

Совсем другая ситуация складывается на рынке фотоаппаратов со сменными объективами. Больше всего потеряли в стоимости старые зеркальные камеры (DSLR): их закупочные цены в среднем снизились примерно на треть.

Беззеркальные фотоаппараты (DSLM) также потеряли в цене – медианное снижение составило примерно 22%. При этом среди них нашлись модели, которые, вопреки общей тенденции, прибавили в стоимости.

В числе таких устройств оказались небольшие беззеркальные камеры. Например, за Fujifilm X-M1 MPB теперь предлагает 230 евро вместо прежних 88 евро, а цена Olympus PEN E-PL3 выросла с 37 до 95 евро. Еще заметнее подорожала Panasonic Lumix DMC-GM5: предложение за нее увеличилось со 180 до 435 евро.

Для исследования MPB сравнила базовые закупочные цены на европейском рынке по состоянию на 16 октября 2021 и 16 октября 2026 года. Учитывались устройства в состоянии, близком к новому.

Всего в анализ вошли 883 модели фотоаппаратов и объективов. Среди них были 50 компактных камер, 107 беззеркальных системных фотоаппаратов и 108 цифровых зеркальных моделей.

В результате выяснилось, что закупочные цены выросли у 127 моделей – это около 14% всей изученной фототехники. Поэтому далеко не каждый старый фотоаппарат сегодня можно продать дороже, чем пару лет назад. Однако владельцам некоторых компактных камер и небольших беззеркальных моделей стоит проверить их актуальную стоимость: такие устройства могут оказаться гораздо ценнее, чем кажется на первый взгляд.

Старые смартфоны сегодня, ценнее, чем когда-либо. Причем речь идет не о редких коллекционных моделях, а о вполне обычных устройствах. Причина – глобальный дефицит определенных компонентов, прежде всего оперативной памяти.

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