Китай не раскрыл ни целей его миссии, ни производителя.

19 ноября Китай вывел на орбиту очередной экспериментальный космический аппарат, пополнив свой растущий парк спутников для испытания технологий еще одним, довольно загадочным аппаратом. Как пишет Interesting Engineering, ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела спутник "Шицзянь-24" (Shijian-24) на расчетную солнечно-синхронную орбиту; запуск был осуществлен с космодрома Тайюань.

Старт состоялся в 06:51 по пекинскому времени с 9-го стартового комплекса в провинции Шаньси. Китай подтвердил, что аппарат вышел на заданную орбиту, и объявил миссию полностью успешной.

Китай не раскрыл конкретные цели миссии "Шицзянь-24" и не назвал его производителя. Однако, как отмечают аналитики, наименование "Шицзянь" (Shijian) используется для космических аппаратов, предназначенных для испытания технологий и отработки эксплуатационных процедур. В переводе это название означает "Практика" (или "Опыт").

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Shijian-24 также может иметь значительные физические размеры. Его ракета-носитель Long March 2D использовала головной обтекатель диаметром 3,8 метра. Этот обтекатель защищал космический аппарат во время его полета через атмосферу. Относительно широкий обтекатель дает полезное представление о доступной для миссии полезной нагрузке.

Планируемая солнечно-синхронная орбита спутника может обеспечить работу миссий, требующих стабильных условий освещения. Такие орбиты полезны для наблюдения за Землей и других применений. Однако Китай пока не подтвердил, будет ли "Шицзянь-24" выполнять какую-либо из этих функций.

Космический аппарат присоединяется к относительно небольшой группе миссий "Шицзянь", запущенных в этом году. Ранее, в июне, Китай вывел "Шицзянь-31" на эллиптическую орбиту. Более ранняя попытка с участием "Шицзянь-32" закончилась неудачным запуском в январе.

Ранее УНИАН рассказывал, что китайские исследователи создали систему навигации, которой не нужен сигнал из космоса. Система определяет точные координаты благодаря сети подземных базовых станций. Более того, пользователям не понадобятся специальные приборы – разработчики уверяют, что система работает на обычных смартфонах.

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