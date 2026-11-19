В украинский прокат фильм должен выйти 4 февраля 2027 года.

Кинокомпания Universal Pictures показала трейлер музыкальной комедии "Король камбэка" (The Comeback King) с Гленом Пауэллом ("Топ Ган: Мэверик", "Смерчи", "Кто угодно, кроме тебя", "Наемный убийца", "Бегущий человек", "Наследник", сериал "Чэд Пауэрс") в главной роли.

В центре сюжета фильма – кантри-музыкант Обри Кинг, у которого раньше было все: музыкальный талант, статус звезды и роскошная девушка – суперзвезда поп-сцены. Однако из-за ложных слухов в интернете о том, что он ей изменил, карьера Обри стремительно идет на спад. Чтобы все исправить, менеджер советует ему отойти от публичности и начать путь к возвращению с нуля – среди тех, кто от него не отвернулся. Поэтому Обри поступает в колледж, чтобы получить образование, которое когда-то забросил.

Помимо Пауэлла в фильме снялись Кристин Милиоти ("Застрять в Палм-Спрингс", сериалы "Фарго", "Пингвин", "Черное зеркало"), Мэдлин Клайн ("Достать ножи: Стеклянная луковица", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Вечный странник", сериал "Внешние отмели"), Ставрос Халкиас ("Бугония", "Тони"), Кумейл Нанджани ("Вечные", "Охотники за привидениями: Ледяная империя", сериалы "Кремниевая долина", "Убийства в одном здании", "Фоллаут") и другие.

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Режиссером фильма выступил Джадд Апатоу ("Сорокалетний девственник", "Немножко беременна", "Девушка без комплексов", "В пузыре").

Кстати, сам Пауэлл выступил соавтором сценария фильма. Это уже не первая его работа в этой ипостаси – до этого он также написал сценарий к сериалу "Чэд Пауэрс", где сам же сыграл главную роль. Этот проект имеет несколько схожую концепцию – он рассказывает о бывшей звезде американского футбола Рассе Холлидее, которого закенсилили из-за его взрывного характера. Впоследствии он вернулся в игру, присоединившись к университетской команде под видом неудачника Чеда Пауэрса с помощью профессионального грима.

В украинский прокат фильм должен выйти 4 февраля 2027 года.

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