По предварительным данным, враг обстрелял центр города из РСЗО.

Армия РФ нанесла удар по жилому дому в Изюме Харьковской области, в результате чего разрушен подъезд, есть пострадавшие, среди них – дети. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Армия РФ нанесла удар по жилому дому в Изюме. В результате удара разрушен подъезд", – отметил он.

По данным чиновника, известно о 12 пострадавших. В частности, медики оказали помощь четырем детям. Под завалами могут находиться люди.

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Синегубов добавил, что также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив.

Как сообщили в Изюмской ГВА, враг атаковал город в 11:33, применив, по предварительным данным, реактивную систему залпового огня (РСЗО).

"Попадание зафиксировано в центральной части города. В результате атаки был разрушен один многоэтажный дом, повреждены еще несколько, а также частные домовладения", – говорится в сообщении.

Позже Синегубов заявил, что по состоянию на 14:00 известно о 16 пострадавших от российской атаки в Изюме.

Другие вражеские удары по Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 18 ноября российские оккупанты нанесли удар дронами по рынку в городе Златополь Лозовского района Харьковской области, в результате чего пострадали не менее 12 человек. Среди раненых – 11-летний мальчик.

Из-за атаки были повреждены торговые павильоны, магазины, жилые дома, производственные помещения и легковые автомобили.

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