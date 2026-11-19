Также туристы все чаще отсказываются от жесткого планирования отпусков.

Различные тревел-компании и профильные эксперты уже вовсю пытаются предсказать, какие туристические тренды будут доминировать в 2027 году. Однако есть в этих списках и довольно странные идеи.

Туристическая платформа GetYourGuide назвала пять необычных тенденций в путешествиях, которые уже набирают популярность среди туристов, планирующих свой отдых на следующий год.

"Эпоха "максимально насыщенных" отпусков (holidaymaxxing) уходит в прошлое. На смену ей приходит умение полностью погрузиться в текущий момент. В 2027 году самые яркие воспоминания о путешествиях будут связаны с мастер-классом по приготовлению кимчи в Сеуле, посещением парфюмерной лаборатории во Флоренции или даже экскурсией по необычным туалетам в Токио", – отмечают эксперты GetYourGuide в своем ежегодном отчете "Скрытые тренды" (Hidden Trends), составленном на основе миллионов бронирований и опроса более 10 тысяч путешественников из семи стран.

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Результаты исследования показали: почти 8 из 10 респондентов (78%) считают, что по-настоящему восстанавливающий отдых – это отказ от жесткого расписания. При этом почти каждый третий путешественник оставляет "умные" часы дома.

Тем не менее, более половины опрошенных (56%) отметили, что именно цифровое планирование перед поездкой позволяет им по-настоящему "отключиться" во время самого путешествия. В GetYourGuide это называют "антиоптимизацией": тщательно планируйте, а затем – отпустите ситуацию.

Этот сдвиг породил пять новых типов путешественников – "сенсуалисты" (Scentualists), "ферментаторы" (Fermentor), "любители отклоняться от маршрута" (Detourist), "игроки" (Player) и "опылители" (Pollinator). Названия отражают ключевые особенности поведения каждой группы.

5 скрытых трендов, которые меняют формат путешествий в 2027 году:

1. Сенсуалисты. Эксперты отмечают, что обоняние теснее всего связано с памятью, и новое поколение отправляется на другой конец света в поисках именно таких ощущений. Более трех четвертей (77%) путешественников признались, что один-единственный запах способен мгновенно перенести их в прошлое – в дни минувшего отпуска, и теперь они целенаправленно ищут подобный опыт. Более половины (56%) готовы платить за мероприятия, посвященные ароматам: например, за мастер-класс у парфюмера во Флоренции или тематический семинар на Французской Ривьере. Среди поколения Z этот показатель достигает 69%, а среди миллениалов – 65%. Данные GetYourGuide подтверждают эту тенденцию: количество бронирований, связанных с ароматами, выросло на 114% по сравнению с предыдущим годом.

2. Ферментаторы. Путешественники все больше стремятся замедлять темп отдыха, и это находит выражение в том числе в стремлении понаблюдать за приготовлением еды "с нуля". Будь то приготовление комбучи под руководством эксперта в Барселоне или мастер-класс по созданию кимчи в Сеуле по семейному рецепту наставника – почти три четверти (72%) опрошенных признаются, что им невероятно интересно наблюдать за тем, как еду готовят с самого начала. 71% респондентов согласны с тем, что понимание происхождения продуктов делает путешествие более глубоким и осмысленным. Данные о бронированиях подтверждают эту тенденцию: по информации GetYourGuide, спрос на экскурсии, посвященные производству бальзамического уксуса, вырос на 73% по сравнению с прошлым годом, интерес к винодельням увеличился на 38%, а к пивоварням – на 25%.

3. Исследователи нехоженых троп. Туристы пока не готовы отказаться от посещения самых популярных туристических мест мира, но теперь они пытаются найти там что-то необычное или взглянуть на них под совершенно новым углом. Это может быть экскурсия по необычным общественным туалетам в Токио (вдохновленная фильмом Вима Вендерса "Идеальные дни") или прогулка по Риму на мотороллере Vespa – в духе героини Лиззи Магуайр. Более 6 из 10 путешественников (61%) отмечают, что сегодня они чаще, чем пять лет назад, намеренно ищут малоизвестные местные районы. Среди представителей поколения Z этот показатель достигает 72%, а среди миллениалов старшего возраста – 69%.

4. Игроки. В 2027 году поколение, выросшее на онлайн-играх, отправится в путешествия по миру, чтобы освоить игры, которые нельзя скачать. Почти две трети (62%) путешественников готовы попробовать местные игры во время отдыха: будь то партия в петанк с местным жителем в Провансе, изучение основ карточной игры "Шафкопф" с гидом в Баварии или знакомство с традиционными японскими настольными играми в Осаке. Среди представителей поколения Z этот показатель достигает 78% – это говорит о том, что поколение, чья жизнь неразрывно связана с цифровыми развлечениями, стремится к контакту с локальными культурами через их "аналоговые" проявления.

5. Опылители. Пчеловодство стало настолько большим трендом, что им уже увлекаются знаменитости вроде Дэвида Бекхэма. Эксперты прогнозируют, что в 2027 году путешественники все чаще будут обращаться к этому занятию, которое учит терпению и умению замедлиться. Согласно данным платформы GetYourGuide, спрос на туристические программы, связанные с пчеловодством, вырос на 65% по сравнению с прошлым годом: от наблюдения за пчелами в австралийском регионе Ингарда до участия в работе пасеки под руководством местного пчеловода на Азорских островах.

Куда поехать в 2027 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали пять потрясающих недооцененных мест в Европе, куда стоит поехать в 2027 году.

Тем временем команда туристического издательства Fodor's опубликовала свой No List 2027, куда вошли популярные туристические направления, куда лечше не ехать в следующем году. Одновременно они назвали 27 мест, которыми их можно заменить.

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