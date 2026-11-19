Президент рассказал о подходе американского лидера к РФ.

Президент США Дональд Трамп выбрал более мягкий подход к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, тогда как от Украины он постоянно требует уступок. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News.

Глава государства считает, что такая стратегия Трампа не обязательно связана с личным отношением к нему.

"Это больше касается отношений между странами. Но, конечно, президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика", – подчеркнул украинский лидер.

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Зеленский добавил, что его собственный подход к Путину противоположен, поскольку он считает президента РФ агрессором и захватчиком.

"Проще давить на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы с самого начала находимся под давлением войны", – отметил президент.

Что еще сказал Зеленский

Также президент заявил, что войну в Украине можно закончить за одну встречу Трампа, Си и Путина. По его словам, мировая стабильность зависит от таких крупных игроков, и если они не останавливают Путина, это означает, что они в этом не заинтересованы.

"Если Китай и США введут санкции или заявят, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это будет конец войны", – заверил глава государства.

В то же время президент назвал большой ошибкой попытки крупных держав решать будущее без участия меньших стран. Он подчеркнул, что если Трамп, Си и Путин будут решать что-то по Украине без нее, это останется лишь разговорами.

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