Альтернативный путь для оккупантов пролегает по суше вдоль линии фронта, где российские колонны "встречают" дроны.

В ночь на 19 ноября украинские ракеты"Нептун" поразили железнодорожную часть Керченского моста. По сообщению Министерства обороны Украины, зафиксировано попадание в районе арки и железнодорожных путей. Масштаб повреждений уточняется, однако движение поездов сейчас остановлено.

В Минобороны напомнили, что железнодорожная часть моста насчитывает 19 км путей и 38 тысяч шпал, а ее строительство обошлось России в 228 млрд рублей.

В ведомстве подчеркивают, что Крымский мост является важным маршрутом снабжения российских оккупационных группировок на юге Украины. По нему перевозят топливо, боеприпасы и другие военные грузы. Теперь этот логистический маршрут временно не работает, а альтернативный путь пролегает по суше вдоль линии фронта, где российские колонны "встречают" украинские дроны.

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"Для Украины это выигранное время и сохраненные жизни: чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам. Это третий удар по мосту за неделю. И это ответ. Только прошлой ночью Россия запустила по Украине 98 ударных дронов и ракеты", – отметили в Минобороны.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение моста ракетами береговых ракетных комплексов ВМС Украины "Нептун". По сообщению военных, цель поражена, движение по мосту перекрыто.

Генштаб назвал Керченский мост незаконно построенным сооружением, которое является главной сухопутной артерией снабжения российских войск на юге. Через него оккупанты получают топливо, боеприпасы и военную технику. Москва годами представляла мост как символ оккупации Крыма и убеждала, что он является "недосягаемым" и "неуязвимым".

"У "Нептуна" с такими символами свои счеты. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва". Теперь "Нептуны" и другое украинское оружие ставят свои точки на мосту, которым оккупанты держатся за Крым", – заявили в Генштабе.

В то же время военные напомнили, что Керченская переправа – лишь одно из звеньев российской военной логистики. Силы обороны системно ослабляют и другие маршруты снабжения оккупационных войск.

В частности, по результатам предыдущих ударов подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов. 15 ноября были поражены переправы через реку Северский Донец вблизи Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области. Еще один мост через Миусский лиман вблизи Лакедемоновки Ростовской области повредили 14 ноября.

В Генштабе отмечают, что каждый выведенный из строя мост вынуждает российские войска использовать более длинные объездные маршруты, создает заторы на переправах и задерживает доставку боеприпасов и топлива на передовую.

В то же время в ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают действовать в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН. Цель этих мер – ослабить военно-экономический потенциал России и заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало

Сегодня, 19 ноября, Генеральный штаб ВСУ намеком подтвердил ночной удар по мосту и его разрушение. В сообщении говорилось, что ВСУ "поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе".

Ранее минтранс России подтвердил, что движение поездов по Крымскому мосту после нового украинского удара остановлено.

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