Среди востребованных специалистов есть и рихтовщики, которым предлагают медианную зарплату свыше 60 тыс. грн.

В Украине работодателям становится все сложнее находить сотрудников по ряду профессий. Нехватка кандидатов сохраняется даже на вакансии с зарплатами 45–60 тысяч гривень, говорится в исследовании "OLX Робота", которое имеется в распоряжении УНИАН.

Среди профессий, вакансии по которым работодателям сейчас закрыть сложнее всего, – руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве и автоэлектрики. При этом медианная зарплата руководителя отдела продаж составляла 32,5 тыс. грн, стоматолога и автоэлектрика – 45 тыс. грн, технолога на производстве – 32,5 тыс. грн.

Заметный дефицит кандидатов сохраняется и среди других технических и рабочих специальностей. В частности, в перечень вошли столяры с медианной зарплатой 32,5 тыс. грн, рихтовщики – 61,5 тыс. грн, маляры – 36,5 тыс. грн, токари – 32,5 тыс. грн, а также автослесари с медианной зарплатой 45 тыс. грн.

Видео дня

В то же время нехватка кандидатов касается не только производства или автомобильной сферы. Среди вакансий с низкой активностью также фармацевты с медианной зарплатой 26,5 тыс. грн, мастера маникюра – 28 тыс. грн, парикмахеры – 27,5 тыс. грн, а также пекари – около 33,75 тыс. грн.

Согласно исследованию, среди профессий, которые работодателям сложно укомплектовать, есть как специальности с относительно умеренным уровнем оплаты, так и вакансии с медианной зарплатой 45–60 тыс. грн и выше. Это показывает, что проблема дефицита кандидатов не сводится только к уровню зарплаты и охватывает сразу несколько сегментов рынка труда.

Аналитики отметили, что часть этих профессий остается дефицитной уже второй год подряд. И в октябре 2025 года, и в октябре 2026 года среди вакансий с самой низкой активностью кандидатов были руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве, автоэлектрики, фармацевты, рихтовщики и пекари.

При этом годовая динамика отличается в зависимости от профессии. Так, среди технологов на производстве активность кандидатов снизилась примерно на 51%, хотя медианная зарплата выросла с 30 до 32,5 тыс. грн. Для стоматологов активность снизилась примерно на 33%, тогда как зарплата выросла с 40 до 45 тыс. грн. Среди руководителей отделов продаж активность кандидатов также снизилась – примерно на 34%.

В то же время для части профессий ситуация улучшилась: среди фармацевтов активность кандидатов за год выросла примерно на 118%, среди кузовщиков – на 71%, а среди пекарей – примерно на 67%. То есть часть профессий по-прежнему сложно укомплектовать, но в отдельных сегментах интерес со стороны кандидатов постепенно восстанавливается.

Рынок труда в Украине – последние новости

В сентябре больше всего вакансий было в сфере производства и рабочих специальностей, где медианная зарплата составляла 30 тыс. грн. Самую высокую медианную оплату тогда предлагали в строительстве.

Осенью сообщалось, что бизнес из-за массированных атак российских оккупантов и разрушений начал сокращать персонал. Если ситуация не улучшится, увольнения могут приобрести массовый характер, а количество вакансий продолжит уменьшаться.

Вас также могут заинтересовать новости: