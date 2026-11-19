Только с начала этой недели Крымский мост подвергся трем нападениям.

Силы обороны будут продолжать атаковать Крымский мост, в частности его железнодорожную часть. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову.

"Железнодорожную часть Крымского моста будут добивать. Имеется приказ полностью прекратить функционирование данного сооружения и сделать невозможным его восстановление до окончания войны", – говорится в сообщении.

Что известно об ударах по Крымскому мосту

Отметим, что 19 ноября Силы обороны уже в третий раз за неделю нанесли удар по незаконно построенному Крымскому мосту. Первая атака произошла в ночь на 16 ноября. Тогда в результате попадания была повреждена арка моста.

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В ночь на 17 ноября последствия второй за неделю атаки оказались значительно серьезнее. Тогда в результате ударов была полностью уничтожена одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней. Кроме того, удары повредили железнодорожную часть моста. Однако в тот же день "власти" полуострова заявили о возобновлении работы железной дороги. В СБУ сообщалось, что удар по мосту наносился рядом украинских средств поражения. Однако обрушение конструкции произошло именно после удара "Паляницы".

Подробные последствия атаки в ночь на 19 ноября пока неизвестны. Однако в Генштабе ВСУ уже намекнули на результативность удара. Там поздравили мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе. До последних атак именно Крымский мост обладал таким статусом.