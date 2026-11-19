С 2022 года наблюдается тенденция, при которой мужчины старше 25 лет резко проявили интерес к продолжению образования.

С 2025 года в связи с отсутствием подтверждений посещения занятий и обучения из учебных заведений было отчислено около 50 тысяч мужчин. Об этом министр образования и науки Украины Андрей Бутенко сказал в интервью для "Суспільне".

"К сожалению, с 2022 года мы наблюдаем тенденцию к росту числа мужчин старше 25 лет, которые резко проявили интерес к продолжению своего обучения. Пик у нас пришелся, насколько я помню, на 2024 год, когда более 100 тысяч мужчин поступили в различные учебные заведения", – отметил министр.

Однако он отметил, что речь идет не только о высшем, но и о профессиональном образовании, поскольку таких мужчин как раз больше в профессионально-техническом образовании. Вместе с тем, по его словам, многие из них действительно учатся.

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При этом, как рассказал Бутенко, МОН совместно с Государственной службой качества образования выявляет случаи, когда нет подтверждений того, что люди учатся и посещают занятия.

"Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тысяч таких мужчин – за невыполнение учебного плана", – подчеркнул Бутенко.

По его словам, во многих университетах сейчас есть доля студентов старше 25 лет.

"Эта доля колеблется на уровне 2,5%, что никак не влияет на экономические возможности университета. Но мы видели случаи частных учебных заведений, где этот показатель достигал 90%", – добавил Бутенко.

Получение образования в Украине во время мобилизации – что известно

Как сообщал УНИАН, отсрочка от службы при получении профессионального образования предоставляется только тем, кто никогда не учился ни в колледжах, ни в университетах, однако таких людей в Украине немного.

"Например, если вы когда-то закончили университет и поступаете на обучение в профессиональное учебное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого не было высшего образования. То же самое касается профессиональных учебных заведений – если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку", – рассказал бывший заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний.

В то же время в 2026 году несколько изменилось законодательство в отношении получения образования и отсрочек от мобилизации.

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