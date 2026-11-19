Больше всего в среднем подешевел бензин А-95 – на 1,25 грн/л.

В Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо, тогда как автогаз, напротив, подорожал, сообщает "НафтоРынок".

По данным мониторинга цен на АЗС, средняя цена на А-95 снизилась на 1,25 грн/л – до 87,08 грн/л. Средняя цена на А-92 снизилась на 1 гривню – до 83,48 грн/л, на дизельное топливо – на 46 коп./л – до 101,27 грн/л. В то же время автогаз (LPG) подорожал на 7 коп./л – до 62,61 грн/л.

Наибольшее снижение цен на бензин А-95 зафиксировали в сетях UPG, UKRNAFTA и AMIC – на 2 грн/л – до 84,90 грн/л. В то же время OKKO и WOG снизили цену на 1 гривню – до 89,90 грн/л.

Видео дня

При этом "БРСМ-Нафта" снизила цену на А-95 на 1–2 грн/л в зависимости от региона. BVS в Киевском регионе, Харькове и Полтаве снизила цену на 1 гривню – до 87,90 грн/л. UKRNAFTA также снизила цену на А-92 на 2 грн/л – до 82,90 грн/л.

Премиальный бензин А-95+ в UPG подешевел на 3 грн/л – до 86,90 грн/л. В UKRNAFTA его цена снизилась на 2 грн/л – до 87,90 грн/л. AMIC продает этот бензин по 87,86 грн/л, а Parallel – по 86,90 грн/л. В то же время в OKKO и WOG этот бензин подешевел на 1 гривню – до 92,90 грн/л.

Цены на дизельное топливо и автогаз

В сети "БРСМ-Нафта" снизили цены на дизельное топливо на 1,20–2 грн/л. В Одессе цена составляет 95,99 грн/л, во Львове и Полтаве – 96,99 грн/л. OKKO снизила цену на дизельное топливо на 1 гривню – до 103,90 грн/л. В Киевском регионе KLO снизила её на 1 гривню – до 100,90 грн/л.

В отличие от бензина и дизельного топлива, автогаз в некоторых сетях подорожал. В частности, в "БРСМ-Нафти" в Киевской области его цена выросла на 1 гривню – до 59,99 грн/л, а в KLO – на 50 коп./л – до 63,40 грн/л. При этом в OKKO и SOCAR цены на автогаз остались на уровне 64,90 грн/л, в WOG – 63,50 грн/л.

Самые низкие цены на топливо среди исследованных предложений зафиксированы в сети "БРСМ-Нафта". Бензин А-95 – 83,99 грн/л в Киевском регионе, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Дизельное топливо – 95,99 грн/л в Одессе. Автогаз – 58,99 грн/л в Полтаве.

Цены на топливо – последние новости

17 ноября средняя цена дизельного топлива в Украине составляет 101,42 грн за литр. Также немного подешевел бензин, а автомобильный газ, напротив, подорожал.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что тенденция к снижению цен на бензин может сохраняться в течение ближайших недель. По его словам, в ноябре стоимость дизельного топлива на АЗС может снова опуститься ниже 100 грн/л.

Вас также могут заинтересовать новости: