Вісказав свое мнение, Колби ушел из заседания, даже не выслушав закрытый доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби на заседании Рамштайна в Брюсселе обрушился с критикой на удары Украины вглубь России и расердился до такой степени, что покинул встречу.

Как пишет The Telegraph, на заседании Контактной группы по обороне Украины заместитель главы Пентагона по вопросам политики заявил, что США против ударов вглубь России, поскольку они мол не помогают завершить войну и не сдерживают российское наступление на фронте.

После этого Колби ушел из заседания, не выслушав закрытый доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.

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После этого США на встрече представлял посол при НАТО Мэтью Витакер.

Издание отметило, что заявление Колби удивило немецких, британских и других европейских лидеров, считающих удары вглубь России эффективными.

"В той комнате США были единственной страной, которая поддерживала российский нарратив, а не Украину и остальную коалицию", - прокомментировал изданию участник заседания от Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал заявления Колби "глупыми", а министр обороны Британии Вес Стритинг заявил, что удары вглубь России ослабляют военную машину Кремля.

Удари по России: новости

Украина продолжает наносить удары по военным, логистическим и промышленным объектам на территории РФ. Среди целей, о которых сообщалось в последние дни, – объекты, связанные с обеспечением российской армии, нефтяная инфраструктура и военные предприятия.

В частности, 15-17 ноября появились сообщения о поражении российских объектов, а также о повреждении Крымского моста в результате украинской операции. Украинская сторона объясняет такие действия необходимостью ослабления военного потенциала РФ и его возможностей продолжать войну.

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