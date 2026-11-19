Время встречи выбрано не случайно. Европа готовится оперативно ответить на любые заявления, которые могут прозвучать в Шэньчжэне.

Сегодня в Берлине пройдет встреча ключевых европейских союзников Украины. В мероприятии также будут участвовать спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщает Reuters, встреча "коалиции желающих", в которой примут участие лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, проходит на фоне стремления Европы добиться участия переговорах по прекращению войны в Украине.

Издание отметило, что всего за несколько часов до начала встречи в Берлине ожидается, что в Китае встретятся Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет Украина.

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Саммит в Шэньчжэне вызвал в Европе опасения, что решения, касающиеся войны и будущего континента, могут быть приняты без участия европейской сторон, пишет издание.

По словам немецких официальных лиц, в центре внимания берлинской встречи будет подтверждение обязательств по предоставлению надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности, которые должны вступить в силу после прекращения огня.

Как отмечают представители властей, время проведения встречи выбрано таким образом, чтобы европейские союзники Украины могли оперативно подготовить совместный ответ на любые заявления, которые могут прозвучать в Шэньчжэне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта встреча позволит обсудить переговорный процесс с Уиткоффом и Кушнером, а также узнать подробности переговоров, которые Трамп провел в Китае.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что встреча в Берлине станет сигналом о том, что европейские союзники Украины сохраняют свою твердую поддержку и что "мы как никогда едины в стремлении обеспечить справедливый и прочный мир, который положит конец этой бессмысленной войне".

Великобритания объявит новые подробности пакета помощи Украине, в который войдут дальнобойные беспилотники, способные наносить удары вглубь территории России, а также разведывательные и логистические дроны.

Издание отметило, что встреча, запланированная на четверг, проходит на фоне ряда шагов, предпринятых европейскими союзниками Украины для усиления поддержки в условиях участившихся российских атак на энергетическую и иную инфраструктуру украинских городов в преддверии зимы.

Трам в Китае: новости

18 ноября 2026 года президент США Дональд Трамп прибыл в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В аэропорту его лично встретил глава КНР Си Цзиньпин.

Главным политическим событием саммита должны стать трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, намеченные на 19 ноября. Это первая встреча лидеров трех стран в таком формате.

Среди ожидаемых тем переговоров – контроль над ядерными вооружениями, международная безопасность и война России против Украины. Трамп заявил о намерении поднять украинский вопрос, хотя ранее в Вашингтоне допускали, что он не станет центральной темой встречи.

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