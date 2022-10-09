Как отметили в Минобороны Украины, даже устаревшие С-300 в руках профессионалов способны эффективно уничтожать новейшие российские самолеты.

Украинские зенитчики из подразделения С-300 за месяц уничтожили 23 российские цели. Вражеская авиация пыталась прятаться за высотками, рельефом местности, но это не помогало.

Командир одной из зенитных батарей Сергей рассказал, что вместе с другими подразделениями ПВО они дали изрядной порки российским оккупантам, пишет Минобороны Украины в Facebook.

Зенитчики продолжали один за другим "приземлять" самолеты, вертолеты и крылатые ракеты захватчиков.

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"Только за первый месяц полномасштабного вторжения наша трехсотка "приземлила" 23 вражеские цели, нанеся ущерб врагу более чем на несколько миллиардов долларов. При этом мы оставались целы и практически невредимы", — рассказал Сергей.

По словам военного, успех в противовоздушном бою прежде всего зависит от подготовки и мотивации воинов. Даже устаревшие С-300 в руках профессионалов способны эффективно уничтожать новейшие российские самолеты.

"Это наша работа - не давать врагу летать в украинском небе. Наша цель — нанести сокрушительное поражение рашистам и освободить всю Украину. Каждый отдельно и все вместе мы приближаем победу", - подчеркнул Сергей.

Воздушная оборона Украины - новости

Как сообщал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, уже почти четыре месяца российские военные самолеты не залетают в воздушное пространство Украины, контролируемое ВСУ.

Кроме того, россияне изменили тактику применение авиации через потери. Теперь авиация противника по большей части действует на расстоянии.

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