Украинские зенитчики из подразделения С-300 за месяц уничтожили 23 российские цели. Вражеская авиация пыталась прятаться за высотками, рельефом местности, но это не помогало.
Командир одной из зенитных батарей Сергей рассказал, что вместе с другими подразделениями ПВО они дали изрядной порки российским оккупантам, пишет Минобороны Украины в Facebook.
Зенитчики продолжали один за другим "приземлять" самолеты, вертолеты и крылатые ракеты захватчиков.
"Только за первый месяц полномасштабного вторжения наша трехсотка "приземлила" 23 вражеские цели, нанеся ущерб врагу более чем на несколько миллиардов долларов. При этом мы оставались целы и практически невредимы", — рассказал Сергей.
По словам военного, успех в противовоздушном бою прежде всего зависит от подготовки и мотивации воинов. Даже устаревшие С-300 в руках профессионалов способны эффективно уничтожать новейшие российские самолеты.
"Это наша работа - не давать врагу летать в украинском небе. Наша цель — нанести сокрушительное поражение рашистам и освободить всю Украину. Каждый отдельно и все вместе мы приближаем победу", - подчеркнул Сергей.
Воздушная оборона Украины - новости
Как сообщал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, уже почти четыре месяца российские военные самолеты не залетают в воздушное пространство Украины, контролируемое ВСУ.
Кроме того, россияне изменили тактику применение авиации через потери. Теперь авиация противника по большей части действует на расстоянии.