Маск считает себя частным лицом, которое помогло Украине больше, чем кто-либо другой.

Украина на самом деле хочет использовать гражданскую сеть Starlink для наступательных операций против РФ, а украинский президент Владимир Зеленский якобы лгал об ограничениях в работе системы Starshield.

С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в интервью The New York Times. Он вновь повторил заученную мантру о том, что Starlink является гражданской системой, которую SpaceX не разрешает Украине использовать для управления ударными дронами.

"Не просите меня как частное лицо принимать решения, которые иногда приводят к гибели невинных людей", – заявил Маск, имея в виду россиян.

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Также бизнесмен решил прояснить вопрос о скорости работы сети Starlink. Он заявил, что существует ограничение скорости и порог соответствует максимальной допустимой – 129 км/ч. По его словам, это ограничение якобы существует давно и в последнее время не менялось.

При этом Маску подсказали, что речь идет не о работе Starlink, а о военной системе Starshield. На что тот ответил, что эти утверждения не соответствуют действительности, а президент Украины якобы "не всегда говорит правду".

Миллиардер пошел еще дальше и заявил, что Украина вообще не просит возобновить работу Starshield, а пытается получить разрешение на использование коммерческой системы Starlink для наступательных военных операций. Хотя доказательств своих слов он не привел.

Более того, Маск заявил, что Starlink остаётся главным средством связи ВСУ, а его полное отключение привело бы к немедленному обвалу фронта. Он назвал себя частным лицом, которое помогло Украине больше, чем кто-либо другой.

Проблемы с работой Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Украина получила от SpaceX объяснение, почему не работает Starshield. У Илона Маска нашли время ответить Украине через 5 дней после начала проблем. Там отметили, что ограничение скорости работы терминалов Starshield в Украине якобы возникло из-за технических проблем и никакого преднамеренного введения ограничений не было.

Американские сенаторы требуют от SpaceX сохранить и предоставить записи обо всех изменениях в работе Starlink и Starshield для Украины с 1 сентября 2026 года. Законодатели хотят выяснить, кто предложил, согласовал и технически ввел ограничения для Украины.

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